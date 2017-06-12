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İngiltere, ‘Katar ablukası’nın hafifletilmesini istedi: Acil adımlar atılmalı


 

İngiltere, Katar’a ablukanın hafifletilmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Londra’ya gelen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson’la görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Johnson, ‘gerilimin daha fazla tırmandırılmaması ve arabuluculuk çabalarına girişilmesi için tüm taraflara çağrıda bulunduğunu’ söyledi.

Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşecek olan Johnson, “Çözüm bulunması kapsamında Katar’a, komşularının endişelerini ciddiye alması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Katar’a ve ‘Körfez’e çağrı

‘Terörle mücadele’de Katar’ın İngiltere’nin ortaklarından biri olduğunu hatırlatan İngiliz bakan, şunları kaydetti: “Ancak Katar, aşırılıkçı gruplara yönelik desteğini irdelemek ve bu gruplara fon sağlanmasıyla mücadeledeye yönelik atmış olduğu adımlar üzerinde bir an önce daha fazla çaba sarf etmelidir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn’in önemli bir ortağa karşı aldığı kuvvetli eylemlerden de endişe duyuyorum ve bu ülkeleri, Katar üzerindeki ablukayı hafifletmeye çağırıyorum. Bütün devletleri, durumu kızıştırmamak için acil adımlar atmaya ve arabuluculuk yoluyla hızlı bir çözüm bulmaya davet ediyorum.”

Katarlı bakanın talebi

Öte yandan Katarlı bakan, ‘yasa dışı’ olarak tanımladığı ablukanın ‘insani tehdit’ oluşturduğunu kaydetti.

BBC’ye konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, İngiltere’ye çağrı yaptı: “İngiltere’nin prensiplerine sahip çıkacağını umuyoruz ve bu prensipler Katar’a yönelik alınan bütün tedbirlerin yasa dışı olduğunu gösteriyor.”

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesinin Katar’la IŞİD, El Kaide, Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmesinin üzerinden bir hafta geçti. Körfez ülkelerini bazı Afrika ülkeleri de izlemişti.

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