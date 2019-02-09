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Yaramazlara biraz batar!

İngiltere de katıldı: Öğrencilerin ‘iklim grevi’ dalga dalga yayılıyor

Binlerce öğrenci geleceklerini tehlikeye atan iklim değişikliğine karşı okula gitmeyip iklim değişikliğine karşı ‘grev’ yapıyor. Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin ardından İngiltere’de de cuma günü binlerce öğrenci gezegen için ‘okulu asacak’.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre bugüne kadar dünya genelinde 270 şehir ve ilçede yapılan gösterilerde 70 bine yakın öğrenci küresel ısınmaya tepkisini gösterdi. İngiltere’de de Lancester’dan Truro’ya, Ullapool’dan Leeds’e, otuzdan fazla şehir ve ilçede öğrencilerin gösteri yapması bekleniyor.

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Dünya geneline dalga dalga yayılan grev, geçen ağustosta İsveç’te 16 yaşında bir öğrencinin parlamentonun önünde yalnız başına gösteri düzenlemesiyle başlamıştı.

Şimdiye kadar Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Hollanda, Almanya, Finlandiya, İngiltere ve ABD’de öğrenciler okulu iklim değişikliğine karşı gösteri yapmak için astı.

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Fotoğraf: Reuters

Birçok ülkeye yayılan gösterilerin ilk tetikleyicisi 16 yaşındaki Greta, önce Polonya’da aralık ayındaki iklim zirvesinde, daha sonra da Dünya Ekonomik Forumu’nda dünya elitlerine iklim krizinin gerçek olduğunu hatırlattı ve “Bu konuda paniklemenizi istiyorum” dedi.

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