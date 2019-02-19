İngiliz vekil: Honda, Türkiye fabrikasını kapatacak

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın yeni stratejisi doğrultusunda Türkiye’deki fabrikasını kapatacağı öne sürüldü.

Fotoğraf: Otomotiv Sanayi Derneği

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre İngiliz vekil Justin Tomlinson, Honda’nın İngiltere’deki fabrikasının da kapatılacağını söyledi.

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Haber özetle şöyle:

İngiltere’de 3 bin 500 kişi işten çıkartılacak

“Japonya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda’nın İngiltere’deki Swindon fabrikasını 2022’de kapatacağı yönündeki açıklamalar bugün tüm dünyada büyük gündem olmuştu. İngiliz haber kaynakları, fabrikadaki 3 bin 500 çalışanın işten çıkarılmasının beklendiğini yazdı.

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Honda’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, firmanın kapatma kararıyla ilgili olarak salı günü açıklama yapabileceği belirtildi. Financial Times’ta yer alan habere göre Tomlinson, ‘Honda kararında netleşti. Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan sağlanacak’ ifadelerini kullandı.

Türkiye fabrikasında 770 kişi çalışıyor

Honda’nın Avrupa’daki en büyük ikinci otomobil üretim tesisi konumunda olan ve yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli Gebze Şekerpınar’daki fabrikasında 770 kişi istihdam ediliyor ve Civic Sedan modeli üretiliyor. Civic Sedan modeli Almanya, Polonya, Romanya gibi AB ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail’e ihraç ediliyor. Ayrıca tesiste diğer Honda modelleri için yedek parça üretimi de yapılıp Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediliyor. Şirketin Türkiye’de Ar-Ge birimi de var. “

Dünya Gazetesi Otomotiv Editörü Aysel Yücel Twitter hesabından haberin Honda’ya yakın kaynaklarca doğrulandığını paylaştı.

Yücel “Honda’ya çok yakın bir kaynak haberi doğruladı. Honda Türkiye fabrikası Honda İngiltere’ye bağlı. Bir ihtimal Honda Türkiye için farklı bir durum söz konusu olabilir ama henüz belli değil” dedi.

Honda Türkiye’nin bugün konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.