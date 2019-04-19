İngiliz ve Galli futbolculardan ırkçılığa ‘dur’ demeyen sosyal medyaya 24 saatlik boykot

İngiltere ve Galler’deki profesyonel futbolcular, ırkçılığı engellemek amacıyla gerekli adımlar atılmadığı gerekçesiyle 24 saat süreyle sosyal medya platformlarını boykot etme kararı aldı.

Fotoğraf: CNN

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği’nin öncülüğünde bu sabah başlayan ve yarın sabaha kadar sürecek olan boykotun sloganı ‘Yeter.’Aralarında dünyaca ünlü yıldızların da olduğu onlarca futbolcu sadece futbol sahalarında değil Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında da ırkçılığın hedefi olduklarını belirterek sosyal medya platformlarına bu gidişe ‘dur’ demeleri yönünde çağrı yaptı. Premier Lig takımlarından Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford, profil fotoğrafını kampanyanın sembolüyle değiştirdi.

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Watford’un kaptanı Troy Deeney şu açıklamayı yaptı: “Takım arkadaşlarım ve ben az sayıda da olsa sığ görüşlü, umursamaz insanaların hedefi oluyoruz. Hem sosyal medya da hem de yeşil sahada. Cuma günü herkese ırkçılığa hoşgörümüz olmadığına dair mesaj veriyoruz. Boykot belki küçük bir adım gibi görünüyor ama futbol dünyası tek ses olarak ırkçılığa ‘Artık yeter’ diyor. Bu da önemli bir şey.”

Manchester United’ın savunma oyuncusu Chris Smalling ise “Twitter, Instagram ve Facebook’un kullanıcılarının akıl yaşını yaş, ırk, cinsiyet ve gelir durumu ayırt etmeksizin koruma zamanı geldi” dedi.

Smalling’in takım arkadaşı Ashley Young, İspanyol Barcelona takımına 3-0 yenildikleri, salı günü oynanan maç sonrasında ırkçı tweetlerin hedefi oldu. Young ve arkadaşları, “Twitter’a ‘Ne zaman bu ayrımcılığa müdahale etmek için somut adım atacaksınız?’ sorusunu bir kez daha yöneltmek istiyoruz” diyerek kampanyaya destek verdi.

