Times: Vatandaşlık alan Suriyeliler seçimi Erdoğan’ın lehine çevirebilir

İngiliz Times gazetesi, vatandaşlık hakkı verilen Suriyeli sığınmacıların oylarının seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lehine değiştirebileceğini yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Times’ın Hannah Lucinda imzalı makalesinde, Erdoğan’ın, 24 Haziran’daki seçimlerde Türkiye vatandaşlığı verilen on binlerce sığınmacının oyunu almayı umduğu belirtildi.

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Yazıda ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak” sözleri de hatırlatıldı.

Gazete, Türkiye’de vatandaşlık hakkı almış Suriyeli bir sığınmacıyla da konuştu. Pazar günü oy kullanacak Murad Zeki, muhalefetteki partilerin Suriyeli göçmenlere yönelik sert bir politika yürüttüğünü belirterek sandık başında tek bir seçenekleri varmış gibi hissettiklerini söyledi. Zeki, “AKP’ye ve cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’a oy vermeye karar verdim” dedi.

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Vatandaşlığına geçen yıl geçen ancak Türkiye ile çok fazla bağ kuramadığını söyleyen Zeki için gazete şu yorumu yaptı: “Eğitimli, liberal görüşlere sahip ve ateist. Cumhurbaşkanının tipik destekçi profiline uymuyor.”

Zeki şöyle konuştu: “Erdoğan’ın yaptığı pek çok şeyi doğru bulmuyorum. Özellikle de özgürlüklerin kısıtlanmasını ve dinin bilimin yerine konmasını. Ancak yine de muhalefet partilerinin kazanmasından korkuyorum. Ordudan ayrıldığım için Suriye’ye dönmek istemiyorum.”