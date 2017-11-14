İngiliz televizyon yapımcısı: Bir yetkili beni başbakanın ofisinde taciz etti

Britanya’nın ünlü televizyon yapımcılarından Daisy Goodwin, eski başbakan David Cameron hükümetinden bir yetkilinin başbakanlık ofisinde kendisini göğsüne dokunarak taciz ettiğini öne sürdü.
Victoria adlı dram dizisinin yaratıcısı Daisy Goodwin, tacizde bulunan kişinin adını vermedi, sadece kendisinden birkaç yaş genç olduğunu söyledi.
Geçen ay Michael Fallon taciz suçlamaları nedeniyle savunma bakanlığından istifa etmişti.
Muhafazakar milletvekili Damian Green ve Uluslararası Ticaret Bakanı Mark Garnier de taciz suçlamalarıyla karşı karşıya.