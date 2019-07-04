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Yaramazlara biraz batar!

İngiliz soul şarkıcısı Stone ‘kara liste’ nedeniyle İran’a alınmadı

Gelecek hafta İstanbul’da da konser verecek İngiliz soul şarkıcısı Joss Stone, Instagram hesabından ekibiyle birlikte İran’a girmesine izin verilmediğini, bir gece göz altında tutulup sınırdışı edildiklerini söyledi.

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So , our very last country on the list was Iran . We were aware there couldn’t be a public concert as I am a woman and that is illegal in this country. Personally I don’t fancy going to an Iranian prison nor am I trying to change the politics of the countries I visit nor do I wish to put other people in danger. However, it seems the authority’s don’t believe we wouldn’t be playing a public show so they have popped us on what they call the ‘black list ‘ as we found out when we turned up to the immigration hall. After long discussions with the most friendly charming and welcoming immigration people the decision was made to detain us for the night and to deport us in the morning. Of course I was gutted. So close yet so far, this moment broke a little piece of my heart. Then I realised the silver lining was bright. I told them my story and explained my mission, to bring good feeling with what I have to give and show those who want to look, the positives of our globe. All with the understanding that public performance wasn’t an option in this scenario. I still have to walk forward towards that goal some way some how. And of course music is my driver. Doesn’t mean we have to brake any laws though. There is music everywhere. Even here, we just have to play by there rules and they have to believe we will. It’s a trust thing. They were so kind to us, at one point I started to question it. The question whirled around my head, were they just luring is into a false sense of security so we would walk into our jail cells quietly with out a drama? Nope , these people are genuinely nice kind people that felt bad that they couldn’t over ride the system. They didn’t speak English so well so the translator Mohamed, who clearly had a lovely soul conveyed the message that they hoped we would go to embassy to sort it all out and come back, they were refusing us entry with a heavy heart and were so sorry. After Mo had left, the officers kept telling us sorry. They said sorry all the way through this process and kept saying this till we got on the plane they were sending us away on. We were the ones that should have been apologising for not having our correct paper work. The ball

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Stone, İran’da bir konser veremeyeceklerinin bilincinde olduğunu ama ülkeyi çok görmek istediklerini söyledi.

Stone’un paylaşımı şöyle:

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“Listedeki son ülkemiz de İran’dı. Kadın olduğum için ve yasalara aykırı olduğu için halka açık bir konser veremeyeceğimizin farkındaydık. Şahsen bir İran hapisanesine gitmeye niyetim yok, ülkelerin siyasetinde herhangi bir şeyi değiştirmeye de çalışmıyorum ve insanları tehlikeye atmak istemem.

Fakat belli ki otoriteler bizim bir konser vermeyeceğimize inanmamış olmalı ki, havaalanındaki göçmen dairesine gittiğimizde bizi ‘kara liste’ dedikleri bir listeye aldıklarını öğrendik. Çok canayakın ve misafirperver göçmen dairesi yetkilileri ile yapılan uzun tartışmaların ardından geze boyunca göz altına alınıp, sınır dışı edilmemize karar verildi.

Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar yakınız ama bu kadar uzağız, bu an gerçekten kalbimin bir parçasını kırdı. Ama sonra her işte bir hayır olduğunu farkettim.

Fotoğraflar: JossStone Instagram

Onlara hikayemi ve misyonumu anlattım: insanlara, dünyanın pozitif taraflarını izlemek isteyenlere, iyi hissetmelerini sağlamak için vermem ve göstermem gerekenleri anlattım. Tüm anlayışlarına rağmen bu senaryoda halka açık konser kesinlikle bir seçenek değildi. Tabii ki benim iticisi gücüm müzik. Ama bu kanunları çiğneyeceğimiz anlamına gelmiyor. Burada bile kuralına göre çalmamız gerekiyor ve onların da bunu yapacağımıza inanlamarı gerekiyor. Bu bir güven meselesi.

Bize karşı o kadar naziklerdi ki bir noktada bu iyiliği sorgulamaya başladım. Bizi sahte bir güvenlik hissiyle kandırmaya mı çalışıyorlardı olay çıkartmadan sessizce hücrelerimize girmemiz için? Bunlar gerçekten sisteme karşı gelemedikleri için kötü hisseden güzel insanlar. İngilizceleri yoktu o yüzden de tercümanımız Muhammed – çok iyi kalpli bir insan – görevlilere büyükelçiliğie gidip olayı orada çözmeyi umduğumuzu anlattı. Ama çok üzgün olduklarını söyleyip girmemize izin vermediler. Mu gittikten sonra görevliler bizden özür dilemeye devam etti. Tüm bu süreç boyunca ve bizi geri gönderdikleri uçağa bindirinceye kadar özür dilemeye devam ettiler. Aslında doğru belgelerimiz olmadığı için özür dilemesi gereken bizlerdik.”

İstanbul’a geliyor

Soul müzik sahnesinin önemli isimlerinden Soul, gelecek hafta da 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında Volkswagen Arena’da konser veriyor. Stone’un 2003 yılında çıkan ve kendisini küçük bir kasabadan çıkartıp tüm dünyaya tanıtan ilk albümü ‘The Soul Session’ en çok satan albümlerinden biri oldu. Stone ayrıca İngiltere Prensi William ve eşi Kate’in de arkadaşı.

Stone bu video paylaşımından önce de eski bir ABD ajanının şüpheli şekilde ortadan kaybolduğu ve İran’ın tüm ulusların vatandaşları tarafından ziyaret edilebilen serbest ekonomik bölgesi Kiş Adası’na giden bir uçaktan fotoğraflar paylaşmıştı. Kiş Adası ABD’li ajan Robert Levinson’un kaybolduğu Mart 2007’den bu yana batılı turistler için tehlikeli bir yer olarak değerlendiriliyor.

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