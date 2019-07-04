İngiliz soul şarkıcısı Stone ‘kara liste’ nedeniyle İran’a alınmadı

Gelecek hafta İstanbul’da da konser verecek İngiliz soul şarkıcısı Joss Stone, Instagram hesabından ekibiyle birlikte İran’a girmesine izin verilmediğini, bir gece göz altında tutulup sınırdışı edildiklerini söyledi.

Stone, İran’da bir konser veremeyeceklerinin bilincinde olduğunu ama ülkeyi çok görmek istediklerini söyledi.

Stone’un paylaşımı şöyle:

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“Listedeki son ülkemiz de İran’dı. Kadın olduğum için ve yasalara aykırı olduğu için halka açık bir konser veremeyeceğimizin farkındaydık. Şahsen bir İran hapisanesine gitmeye niyetim yok, ülkelerin siyasetinde herhangi bir şeyi değiştirmeye de çalışmıyorum ve insanları tehlikeye atmak istemem.

Fakat belli ki otoriteler bizim bir konser vermeyeceğimize inanmamış olmalı ki, havaalanındaki göçmen dairesine gittiğimizde bizi ‘kara liste’ dedikleri bir listeye aldıklarını öğrendik. Çok canayakın ve misafirperver göçmen dairesi yetkilileri ile yapılan uzun tartışmaların ardından geze boyunca göz altına alınıp, sınır dışı edilmemize karar verildi.

Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar yakınız ama bu kadar uzağız, bu an gerçekten kalbimin bir parçasını kırdı. Ama sonra her işte bir hayır olduğunu farkettim.

Fotoğraflar: JossStone Instagram

Onlara hikayemi ve misyonumu anlattım: insanlara, dünyanın pozitif taraflarını izlemek isteyenlere, iyi hissetmelerini sağlamak için vermem ve göstermem gerekenleri anlattım. Tüm anlayışlarına rağmen bu senaryoda halka açık konser kesinlikle bir seçenek değildi. Tabii ki benim iticisi gücüm müzik. Ama bu kanunları çiğneyeceğimiz anlamına gelmiyor. Burada bile kuralına göre çalmamız gerekiyor ve onların da bunu yapacağımıza inanlamarı gerekiyor. Bu bir güven meselesi.

Bize karşı o kadar naziklerdi ki bir noktada bu iyiliği sorgulamaya başladım. Bizi sahte bir güvenlik hissiyle kandırmaya mı çalışıyorlardı olay çıkartmadan sessizce hücrelerimize girmemiz için? Bunlar gerçekten sisteme karşı gelemedikleri için kötü hisseden güzel insanlar. İngilizceleri yoktu o yüzden de tercümanımız Muhammed – çok iyi kalpli bir insan – görevlilere büyükelçiliğie gidip olayı orada çözmeyi umduğumuzu anlattı. Ama çok üzgün olduklarını söyleyip girmemize izin vermediler. Mu gittikten sonra görevliler bizden özür dilemeye devam etti. Tüm bu süreç boyunca ve bizi geri gönderdikleri uçağa bindirinceye kadar özür dilemeye devam ettiler. Aslında doğru belgelerimiz olmadığı için özür dilemesi gereken bizlerdik.”

İstanbul’a geliyor

Soul müzik sahnesinin önemli isimlerinden Soul, gelecek hafta da 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında Volkswagen Arena’da konser veriyor. Stone’un 2003 yılında çıkan ve kendisini küçük bir kasabadan çıkartıp tüm dünyaya tanıtan ilk albümü ‘The Soul Session’ en çok satan albümlerinden biri oldu. Stone ayrıca İngiltere Prensi William ve eşi Kate’in de arkadaşı.

Stone bu video paylaşımından önce de eski bir ABD ajanının şüpheli şekilde ortadan kaybolduğu ve İran’ın tüm ulusların vatandaşları tarafından ziyaret edilebilen serbest ekonomik bölgesi Kiş Adası’na giden bir uçaktan fotoğraflar paylaşmıştı. Kiş Adası ABD’li ajan Robert Levinson’un kaybolduğu Mart 2007’den bu yana batılı turistler için tehlikeli bir yer olarak değerlendiriliyor.