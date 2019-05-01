İngiliz savunma bakanı görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından bilgi sızdırdığına dair iddiaların ardından kabineden atıldı.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ülkenin 5G ağını inşa etmesi için Çinli şirket Huawei’yle geçen hafta masaya oturulmuştu. Ancak gizli toplantının Daily Telegraph’a sızdırılmasının ardından, kamuoyunda Huawei’yle anlaşma yapılmasının ülke güvenliği açısından risk taşıyabileceğine dair tartışma başlamıştı.

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Britanya Başbakanı Theresa May’in kararının sızdırılmasının ardından, sızıntının kaynağının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Başbakanlığın açıklamasında, May’in bu akşam Williamson’ın hükümetten ayrılmasını istediği, savunma bakanı ve kabine üyesi olarak olarak hizmet verme becerisine dair güvenini kaybettiğini söylediği aktarıldı. Açıklamada, kararın toplantıdan bilgi sızdırılmasının ardından alındığı belirtildi.

BBC’ye konuşan Williamson ise sızıntının kaynağının ne kendisi ne de ekibi olabileceğini söyledi.

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Bakanın görevden alınması, onun daha sonra adli soruşturma geçirip geçirmeyeceğine dair soru işaretlerine neden oldu.

İşçi Partisi lideri vekili Tom Watson, bakanın bilgi sızdırdığının kesinleşmesi halinde yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Williamson’ın yerine Penny Mordaunt atanacak. Mordaunt, ilk kadın savunma bakanı olacak.

