İngiliz kraliyetine bebek geldi: Tahtın yedinci varisi

İngiliz kraliyetinin ‘muzur prensi’ olarak bilinen Prens Harry’nin geçen yıl mayıs ayında evlendiği ABD’li eski oyuncu Meghan Markle bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Henüz adı konulmayan bebek İngiliz tahtının yedinci varisi. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ise sekizinci torun çocuğu.

Fotoğraf: Press Association

Evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Markle’ın sabahın erken saatlerinde sancılarının başladığı ve saat 05.25’te doğum yaptığı, hem prens hem de Sussex Dükü unvanını kullanan Harry’nin ve annesi Doria Ragland’ın onu bir an olsun yalnız bırakmadığı belirtildi.

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3.2 kilogram doğan oğlunu kucağına aldıktan sonra mutlu haberi duyuran Prens Harry şunları söyledi:“İkimiz de inanılmaz mutluyuz bize Meghan’ın hamileliği süresince destek veren herkese özellikle de kamuoyuna çok teşekkür ederiz. Meghan’la gurur duyuyorum. Şimdiye kadar yaşadığım en heyecan verici doğumdu.”

Geçen ekim ayında hamile olduğunu açıklayan düşesin de bebeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen prens, “Hala isim konusunda karar veremedik. En kısa sürede açıklayacağız” dedi.

Geleneği yıktılar

Prens’in çiftin yaşadığı Frogmore Kırevi’nde açıklama yapması Markle’ın annesi Ragland’ın da kır evinde çiçeği burnunda annenin yanında olduğunun belirtilmesi, ülke basınında daha önce gündeme getirilen evde doğum yapacağına dair haberlerin doğru olduğu şeklinde yorumlandı.

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Evde doğurmamış olsa da çift Kraliyet Ailesi doğumlarındaki hastane kapısında bebekle birlikte poz verme geleneğini yıktı. Ağabeyi Prens William ve eşi üç çocuklarının da doğumunda basına hastane çıkışında bebekle poz verirken, Prens Harry tek başına basının karşısına çıktı. Prens, gazetecilerin, “Bebeği ne zaman göreceğiz?” sorusuna ise net bir yanıt vermedi

Kraliçe 2’nci Elizabeth ve ailenin diğer üyelerinin de doğum haberinden büyük memnuniyet duyduğu açıklandı.