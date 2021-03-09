İngiliz Kraliyet Ailesi: Meghan Markle’ın ırkçılık iddiaları özel olarak incelenecek

Britanya’da Prens Harry ve Meghan Markle’ın ırkçılık suçlamalarını ‘endişe verici’ olarak niteleyen Kraliyet ailesinin, iddiaları özel olarak inceleyeceği bildirildi.

Fotoğraf: CBS

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın ABD’li ünlü sunucu Oprah Winfrey’e yaptığı açıklamalara ilişkin bir bildiri yayımladı.

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Kraliyet ailesinin, Prens Harry ve Düşes Markle’ın son yıllarının zor geçtiğini öğrendiği için çok üzgün olduğu aktarılan bildiride, “Harry ve Megan, her zaman çok sevilen aile üyeleri olarak kalacak” ifadesine yer verildi.

Çiftin iddiaları

Amerikan CBS televizyonunda yayımlanan röportajda, siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, şunları söylemişti: “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.”

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.