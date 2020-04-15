İngiliz istihbaratçı: Çin ‘corona’yla ilgili bilgileri gizledi

Britanya dış istihbarat örgütü MI6’in eski direktörü John Sawers , Çin’in Covid-19 salgınıyla ilgili önemli bilgileri sakladığını iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘Çin odaklı’ çalıştığını belirterek, “DSÖ’nün işleyişine bir bakacağız. Sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız” demişti. ABD başkanı dün de DSÖ’ye fonu kestiklerini açıklamıştı.

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DSÖ değil Çin sorumlu

MI6’in 2009-2014 yılları arasında direktörlüğünü yapan John Sawers, BBC’ye verdiği demeçte, bilgi kirliliğinden DSÖ’nün değil Çin hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Sawers, şöyle konuştu: “Çin salgında tüm dünyayı soktuğu zor durumdan ötürü ABD’de büyük öfke uyandırdı. Çin, salgının başlaması ve ilk etapta virüsle başa çıkma konusundaki başarısızlığıyla ilgili sorumluluk almaktan kaçınıyor.”

Çin’in salgınla ilgili bilgileri aralık ve şubat aylarında sakladığını belirten Sawers, sözlerine şöyle devam etti: “İstihbarat, diğer devletlerin ve aktörlerin sizden gizledikleri bilgileri elde etmekle ilgilidir. Aralık ve ocak ayları arasında kısa bir dönemde Çinliler kesinlikle bilgileri Batı’dan gizlediler.”