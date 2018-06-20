İngiliz Independent: Erdoğan’ın ‘demir yumruk’ yönetimi son bulabilir

İngiliz internet gazetesi Independent 24 Haziran’daki tarihi seçimin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın demir yumrukla yönetimine son vereceğine dair umutların arttığını yazdı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Independent, Türkiye’deki seçimlere ilişkin bir makale yayınladı.

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Kim Sengupta imzalı yazıda, “Muhalefette, Erdoğan’ın eşi benzeri görülmemiş güce ulaşmasının durdurulabileceğine dair umutlar büyüyor” dendi.

Yazıda ayrıca, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının sadece Türkiye’de değil, bölgede ve ötesinde de yankı bulacağı belirtildi.

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Erdoğan’ın siyasi, güvenlik ve ekonomik nedenlerle erken seçim ilan ettiğinin vurgulandığı yazının devamında şöyle dendi: “Erdoğan’ın popülaritesini gözünde fazla büyütmüş olabileceğine ilişkin işaretler var. Geçen yılki referandumun sonucunda tahmin edilenden daha az bir fark vardı ve muhalefet Türklerin gittikçe otoriterleşen liderilerinden duydukları memnuniyetsizlikten güven kazanıyor.”