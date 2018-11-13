İngiliz gazetesi Ankara’yı övdü: İstanbul’u unutun

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Telegraph, Ankara’nın mutlaka gezilmesi gereken bir yer olduğunu yazdı.

Gazetenin seyahat yazarı Terry Richardson’ın kaleme aldığı yazıda Ankara’dan övgüyle bahsedilirken, bu şehri ziyaret etmek için eski Osmanlı köşklerinin, restoranların ve Kaleiçi’nin manzarasının yeterli bir sebep olduğu belirtildi.

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Yazının başlığı ise şu: ‘İstanbul’u unutun, neden Türkiye’nin az bilinen başkenti Ankara’yı ziyaret etmelisiniz?’

‘Anadolu Medeniyetleri Müzesi mutlaka görülmeli’

Şehri gezmeye Parmak Kapısı’ndan başladığını dile getiren yazara göre Ankara’nın en çok görülmesi gereken yeri Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Turistlere Roma hamamı, Augustus Tapınağı ve şehirdeki camileri gezmeyi tavsiye eden yazar, “Anıtkabir ise yabancı turistlerin de gezmesi gereken bir yer” dedi.

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Ankara’nın hızla geliştiğini ama bunun yeşil alanları azalttığı izlenimini paylaşan yazar, Gençlik Parkı’nın bu açığı kapattığı görüşünde.

Balık, kebap, şarap…

Yazıda Ankara’nın yemek meraklıları için ilham kaynağı olduğu görüşüne de yer verildi: “Madrid gibi okyanustan uzağa sıkışıp kalmış olan Ankara balık restoranlarının sayısı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Hem esas kaynağı Karadeniz’e de o kadar uzak değil. Daha az şaşırtıcı olan ise şahane kebap restoranları. Muhteşem yerli üretim şaraplar da söz etmeye değer.”

Gazeteye göre Ankara orta Anadolu’yu gezmek için harika bir üs. Bunun sebebi ise Hattuşaş, Kapadokya, Çatalhöyük gibi noktalara yakın olması.