Financial Times: İnce, Kürt seçmene ulaşmayı başarmış durumda

İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye’de Kürt sorununun ‘kırmızı çizgiler’ olmaksızın tartışılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Laura Pitel ve Funja Güler imzalı FT haberinde İnce’nin, Kürt sorununa dair görüşlerine de yer verildi: “Bu meselenin çözülmesi gerek. Bırakın herkes tartışsın. Bırakın kırmızı çizgiler olmasın.”

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Gazete, İnce’nin sözleri üzerine şu yorumu yaptı: “İnce’nin partisi, CHP’ye mesafesiyle bilinen Kürt seçmene ulaşmayı başarmış durumda.”

24 Haziran’daki seçimlerden umutlu olduklarını ve sokakların da buna işaret ettiğini belirten CHP adayı, “Türkiye bir korku toplumuna dönüştü. Kamu görevlileri benimle fotoğraf çektirmekten dahi kaygı duyuyor. Esnaf Muharrem İnce’nin mitingine katılma konusunda kararsız çünkü yarın vergi müfettişleri gelecek” dedi.

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Siyasi kariyerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl gerisinde olduğu aktarılan İnce’nin, kendini çok farklı bir siyasetçi olarak nitelediğinin belirtildiği haberde şöyle dendi: “İnce, bisiklet sürüyor, Erdoğan gibi sarayda değil evinde yaşayacağını söylüyor. Muhalefeti ‘çöp’ ve ‘vatan haini’ olarak gören Erdoğan’dan farklı olarak, 80 milyonun cumhurbaşkanı olma sözü veriyor. İnce seçime haftalar kala sesini duyurmalı. Karşılaşacağı bir diğer zorluk, sandıkların kendisi. İktidar partisi muhalefetin seçimlerde hile olabileceği iddiasına şiddetle karşı. 2017 anayasa değişikliği referandumunda Yüksek Seçim Kurulu’nun oylamanın ortasında kuralları değiştirdiğini bilen İnce, işi şansa bırakmayacak.”