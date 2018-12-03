İngiliz derbisinde ırkçı saldırı: Aubameyang’a muz kabuğu atıldı

İngiltere’de bulunan ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iadesini reddeden Londra mahkemesine Türkiye’nin talepnamesiyle ilgili yazıyı yazan büyükelçilik adli müşaviri hakkında inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili, “Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatılmış ve Ankara’ya çağrılmıştır” diye açıklama yaptı. Belgenin hatalı ve eksik yazılmasının iadenin reddedilmesinde etkili olduğu öne sürülüyordu. Ayrıntılar gelecek… Bakan Gül’den İngiltere’nin Akın […]