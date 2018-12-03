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Yaramazlara biraz batar!

İngiliz derbisinde ırkçı saldırı: Aubameyang’a muz kabuğu atıldı

Arsenal’ın Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği Londra derbisinde iki gol birden atan Arsenal forveti Aubameyang’a muz kabuğu atılarak ırkçı saldırıda bulunuldu.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’de yer alan habere göre Emirates Stadı’nda oynanan mücadelede Aubameyang, 10.dakikada attığı ilk golün sevinci sırasında kendisine atılan muz kabuğuyla şok yaşadı.

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Mücadelenin hakemi Mike Dean’in raporunda yer almayan o hareket Premier Lig temsilcilerinin incelemeleri sonrası soruşturmaya girdi.

Aubameyang’a muz atan taraftar kameralardan tespit edilerek maç sonrası tutuklandı.

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Arsenal taraftarları da ırkçı davranış nedeniyle rakip takımın deplasman tribününe sosyal medya üzerinden ateş püskürdü.

 

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