İngiliz derbisinde ırkçı saldırı: Aubameyang’a muz kabuğu atıldı

Arsenal’ın Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği Londra derbisinde iki gol birden atan Arsenal forveti Aubameyang’a muz kabuğu atılarak ırkçı saldırıda bulunuldu.
Sözcü’de yer alan habere göre Emirates Stadı’nda oynanan mücadelede Aubameyang, 10.dakikada attığı ilk golün sevinci sırasında kendisine atılan muz kabuğuyla şok yaşadı.
Mücadelenin hakemi Mike Dean’in raporunda yer almayan o hareket Premier Lig temsilcilerinin incelemeleri sonrası soruşturmaya girdi.
Aubameyang’a muz atan taraftar kameralardan tespit edilerek maç sonrası tutuklandı.
Arsenal taraftarları da ırkçı davranış nedeniyle rakip takımın deplasman tribününe sosyal medya üzerinden ateş püskürdü.