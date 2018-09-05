İngiliz bisikletçi Türkiye’deki tacizi anlattı: ‘You. Me. Sex’ diye garip teklifte bulundular

İngiliz bisikletçi Frances Grier, Britanya’dan Çin’e uzanan rotası üzerindeki Türkiye’de yaşadığı tacizi anlattı: “Son üç günde, iki erkek beni yol üzerinde durdurup ‘You. Me. Sex’ diye garip bir teklifte bulundu.”

Medyascope’un haberine göre, Grier sözlerine şöyle başladı: “Tek başına bir kadın olarak dünyayı gezmenin olumsuz yönleri var ve bunlar istenmeyen, davetsiz ve korkutucu tecrübeler. Fotoğrafını çekemeyeceğimiz, yola çıkarken yıkmak istediğimiz önyargılar gerçek olunca geceleri uyumaktan, sabahları ise yola çıkmaktan vazgeçiren yönler. Son üç günde, iki erkek beni yol üzerinde durdurup: ‘You. Me. Sex’ diye garip bir teklifte bulundular. ‘Merhaba’, lugatlarında yoktu herhalde. Başka biri yaklaşıp beni ellemeye çalıştı, hızla uzaklaştım. Bir başkası ise aracından uzanıp öpmeye kalktı. Köyler ve kasabalardan geçerken atılan lafları saymıyorum bile…”

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‘Bu insanları anlamakta zorlanıyorum’

Yaşadıklarının ‘yalnız ve Batılı bir kadın’ olmasından kaynaklandığını belirten İngiliz bisikletçi, Doğu kültüründe ve medyasında kendilerini ‘ahlaksız ve gevşek mahluklar’ olarak tanımladıklarını söyledi.

Grier şöyle devam etti: “Ancak ben tacizcilerime demek istiyorum ki; ‘Ben de sizin gibi insanım. Sizlerden korkmak zorunda olmak istemiyorum. Tacizlerinizi başka biri kızınıza veya kız kardeşinize yöneltse nasıl hissederdiniz?’. Dört hafta boyunca bu ülkenin güzelliklerini, misafirperverliğini ve nezaketini anlattıktan sonra Karadeniz’de karşılaştığım bu insanlardan, tüm olumlu izlenimimi yıkmış olmalarından dolayı da nefret ediyorum. Başka bir köyde bana meyve suyu ikram eden nazik bir beyefendiye şüpheyle bakmaktan da nefret ediyorum. Halbuki Türkiye’de geçirdiğim süre içerisinde sayısız cömert insan tanıdım. Bu insanları anlamakta zorlanıyorum. Bu korkutucu tecrübeleri yaşadığım dağ yolundan bir an önce kaçmak ve kendimi yeniden güvende hissedebilmek istiyorum. Burada sabahları yola çıkabilmek bile cesaret gerektiriyor.”