İngiliz basınından TL’ye bakış: Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken…

İngiliz basınında, Türk Lirası’nın son bir haftada maruz kaldığı sert değer kaybını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikasına yönelik çıkışlarına bağlayan iki haber daha yer aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Financial Times gazetesinin Ankara muhabiri Laura Pitel’in ‘Seçim yaklaşırken, Türk Lirası dolar karşısında geriliyor’ başlıklı haberinde, analistlerin Merkez Bankası’na faiz oranlarında sert bir artırıma gitme çağrısı yaptığı, ancak Erdoğan’ın faizlerin artırılmasına karşı olduğu hatırlatıldı.

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Haberde şu ifadelere yer verildi: “Erdoğan, geçen hafta içerisinde cumhurbaşkanlığını kazanırken, parlamentoda çoğunluğu kaybetme ihtimali olduğunu kabul etti. Hükümetten ve iktidardaki AKP’den bazı kişiler, Başbakan Binali Yıldırım ve (Erdoğan’ın) damadı Berat Albayrak gibi kabinedeki bazı iyi bilinen isimlerin milletvekili aday listesinde yer almasının genel seçimlere dair duyduğu kaygıların bir yansıması olduğunu düşünüyor.”

‘Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sarsarken…’

The Times’ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith imzasıyla yayınlanan haberde de “Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken, 100 subay mahkum edildi” başlığı kullanıldı. Başlığıyla İzmir’de 104 eski askerin mahkum olduğu 15 Temmuz darbe davasına atıfta bulunan gazete şunları yazdı: “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi Türk ekonomisini de vurmaya başladı. Lira, Erdoğan’ın geçen hafta içinde Londra’da yatırımcılarla bir araya gelmesinden bu yana üst üste rekor düşük düzeyleri gördü. Erdoğan, hem yatırımcılarla yapılan özel bir toplantı hem de Bloomberg’e verdiği mülakatta Merkez Bankası üzerinde kontrolün tamamını ele geçireceğini ve faiz oranlarını düşük tutacağını vaat etti. Reuters’a adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Türkiye’de faizleri düşük tutmanın yükselen enflasyonun dizginlenmesine yardımcı olacağı yönündeki değerlendirmelerinin toplantı odasında ‘şok ve hayretle’ karşılandığını söyledi.”