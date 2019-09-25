İngiliz basınına konuşan eski AKP’li bakan: Parti içi denge bitti, artık tek adam var

İsminin yayınlanmaması koşuluyla İngiliz Financial Times gazetesine konuşan eski bir AKP’li bakan, “Parti içindeki denge ve denetleme mekanizması kayboldu. Artık sadece tek bir adam var” diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters

AKP’li eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’ın partiden ayrılma sürecine ilişkin haberde görüşlerine yer verilen AKP’den ayrılan kıdemli bir yetkili ise, “Biz onun mesajı alacağını sandık ama her zaman bahaneler vardı. ‘Eğer şimdi bir şeyler yapmazsak gelecekte pişmanlık duyarız’ gibi ifadeler kullanılıyordu” dedi.

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Haberde ayrıca “Hem parti içindeki hem de partiden ayrılan kıdemli figürler Erdoğan’ın muhaliflere karşı baskıcı tavrından, kullandığı sert milliyetçi retorikten, ekonomiyi yönetememesinden ve kendisini değiştirmesini isteyenleri dinlememesinden rahatsız” görüşlerine yer verildi.

Eski bir AKP danışmanı olan Onur Erim ise ‘ne Babacan’ın ne de Davutoğlu’nun Erdoğan’ın karizmasıyla yarışabileceğini‘ savundu.

Erim, “Davutoğlu ve Babacan iyi teknokratlar olabilir ancak kitleleri hareketi geçirebileceklerini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.