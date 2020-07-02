İngiliz basını: Türkiye’den Britanya’ya gidenler için karantina kuralı kaldırılacak

İngiliz gazetesi The Daily Telegraph, Britanya hükümetinin ‘hava köprüsü‘ planlarını ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden adaya gidenler için corona virüsü karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Gazete, Britanya’nın hemen hemen tüm Avrupa Birliği destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere Britanya bölgelerine ve Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını bildirdi.

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Britanya cuma günü, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı.

Hükümetin seyahat tedbirleri hakkında bir duyuru üzerinde çalıştığı, turizm sektörünün olabildiğince çabuk ayağa kaldırmanın hedeflendiği belirtildi.