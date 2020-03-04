ING, Türkiye’den çekilmeyi düşünüyor

Hollanda merkezli ING Bank’ın Türkiye’den çekilmeyi düşündüğü belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası haber ajansı Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ING’nin Türkiye’den çekilme olasılığıyla ilgili öngörüşmeler yapıldı.

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Kaynaklar, bankanın satışı için Türkiye’deki başka bir firmayla görüşüldüğünü ancak henüz resmi bir sürecin başlamadığını kaydetti. Nihai kararın verilmediğini belirten kaynaklar, ING’nin Türkiye’de kalmaya karar verebileceğini ifade etti.

Hollandalı bankadan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

ING’nin Türkiye’den çıkma kararını hükümetin kredi büyümesini sağlamak için bankalara uyguladığı baskı nedeniyle değerlendirdiği vurgulandı.

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Son dönemde hükümet yetkilileri ekonomide büyüme rakamlarını yukarıya çekmek için özel bankalara daha çok kredi vermesi yönünde telkinlerde bulunurken, Merkez Bankası’nı da politika faizini aşağı çekmesi için uyarıyor.

Daha önce, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar da düşürülmüş, bunun bankaların karlılık oranını etkileyeceği belirtilmişti. Bankaların net karı son bir senede yaklaşık yüzde 8 düştü.

Son olarak, Yapı Kredi’nin ortaklarından İtalya’nın en büyük bankası UniCredit de Koç Holding’le ortaklığını bitirerek, bankadaki payının bir büyük bir bölümünü satmıştı. Londra merkezli HSBC bankasının da Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerini sonlandırabileceği belirtilmişti.