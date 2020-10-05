İnfografik | Eylülde zam şampiyonu patlıcan

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18.65’le patlıcanda görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22.07’yle limon oldu.
AA’nın haberine göre eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16.83 ile sivri biber, yüzde 13.73 ile muz izledi.
Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13.44’le dolmalık biber, yüzde 9.76’yla kuru soğan, yüzde 9.6’yla taze fasulye, yüzde 9.04’le kabak, yüzde 8.80’le bulaşık makinesi, yüzde 8.72’le çocuk için sweatshirt, yüzde 8.48’le derin dondurucu ve yüzde 8.2’yle buzdolabı oldu.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda görüldü. Bunu yüzde 19.13’le yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13.48’le elma, yüzde 7.13’le erik, yüzde 6.31’le şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4.96’yla havuç, yüzde 4.82’yle kavun, yüzde 4.52’yle tavuk eti izledi.
En çok artanlar…
|Ürün
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Patlıcan
|18,65
|Sivri biber
|16,83
|Muz
|13,73
|Dolmalık biber
|13,44
|Kuru soğan
|9,76
|Taze fasulye
|9,60
|Kabak
|9,04
|Bulaşık makinesi
|8,80
|Sweatshirt (çocuk için)
|8,72
|Derin dondurucu
|8,48
|Buzdolabı
|8,20
|Bal
|8,07
|Kıvırcık
|7,45
|Ankastre fırın
|7,07
|Çamaşır makinesi
|6,91
|Ankastre mikrodalga fırın
|6,53
|Pencere (pvc)
|6,37
|Ayçiçek yağı
|6,18
|Mısırözü yağı
|5,96
|Oturma odası takımı
|5,94
En çok azanlar…
|Ürün
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Limon
|-22,07
|Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-19,13
|Elma
|-13,48
|Erik
|-7,13
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|-6,31
|Havuç
|-4,96
|Kavun
|-4,82
|Tavuk eti
|-4,52
|Antep fıstığı
|-4,16
|Özel lise ücreti
|-3,53
|Tişört (erkek için)
|-3,49
|Özel ilköğretim ücreti
|-3,42
|Yer fıstığı
|-2,99
|Armut
|-2,47
|Motorin
|-2,38
|Üzüm
|-1,90
|Dana eti
|-1,40
|Makyaj malzemeleri
|-1,36
|Salça
|-1,24
|Kuru fasulye
|-0,36