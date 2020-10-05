İnfografik | Eylülde zam şampiyonu patlıcan

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18.65’le patlıcanda görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22.07’yle limon oldu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16.83 ile sivri biber, yüzde 13.73 ile muz izledi.

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Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13.44’le dolmalık biber, yüzde 9.76’yla kuru soğan, yüzde 9.6’yla taze fasulye, yüzde 9.04’le kabak, yüzde 8.80’le bulaşık makinesi, yüzde 8.72’le çocuk için sweatshirt, yüzde 8.48’le derin dondurucu ve yüzde 8.2’yle buzdolabı oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda görüldü. Bunu yüzde 19.13’le yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13.48’le elma, yüzde 7.13’le erik, yüzde 6.31’le şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4.96’yla havuç, yüzde 4.82’yle kavun, yüzde 4.52’yle tavuk eti izledi.

En çok artanlar…

Ürün Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Patlıcan 18,65 Sivri biber 16,83 Muz 13,73 Dolmalık biber 13,44 Kuru soğan 9,76 Taze fasulye 9,60 Kabak 9,04 Bulaşık makinesi 8,80 Sweatshirt (çocuk için) 8,72 Derin dondurucu 8,48 Buzdolabı 8,20 Bal 8,07 Kıvırcık 7,45 Ankastre fırın 7,07 Çamaşır makinesi 6,91 Ankastre mikrodalga fırın 6,53 Pencere (pvc) 6,37 Ayçiçek yağı 6,18 Mısırözü yağı 5,96 Oturma odası takımı 5,94

En çok azanlar…