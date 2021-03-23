Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnfografik: Covid-19’da son durum

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde görülen corona virüsünün yol açtığı Covid-19’da vaka sayısı 125 milyona dayandı.

Vaka sayısı en yüksek 10 ülke arasında maalesef Türkiye de var.

Reklam

23 Mart 2021 itibariyle durum şöyle:

Grafik: Yasin Demirci/AA

SON HABERLER