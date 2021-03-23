İnfografik: Covid-19’da son durum

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde görülen corona virüsünün yol açtığı Covid-19’da vaka sayısı 125 milyona dayandı.
Vaka sayısı en yüksek 10 ülke arasında maalesef Türkiye de var.
23 Mart 2021 itibariyle durum şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan hisselerin açığa satışına bir gün süreyle geçerli olmak üzere yukarı adım kuralı getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası piyasalarda yaşanan gelişmeye dair, “Türkiye’nin, ‘MakroErdoğanik’ sorunları vardır” dedi.
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gündemdeki konulara getirdiği yorumlarla eleştiri alan Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın’ı uyardı.
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini değerlendiren AKP’li bir siyasetçi, ” Sosyolojik vaka olarak eşcinsellik yoktur denilemez ama buna hukuki statü veremezsiniz. Sözleşme buna hukuki statü verilmesinin yolunu açıyor” dedi.