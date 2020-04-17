İnfaz yasasıyla tahliye edilen Çakıcı’dan Bahçeli ve Erdoğan’a teşekkür mektubu

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, açıklama yayınlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara’daki Sincan Kapalı Cezaevi’nde bulunan Çakıcı dün tahliye edilmişti.

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Çakıcı, MHP lideri Bahçeli’nin yaklaşık iki sene önce kendisinin adını telaffuz ederek ‘genel af’ istemesiyle gündeme gelmişti. Bahçeli, Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret de etmişti.

Çakıcı’nın el yazısı ile kaleme aldığı açıklama kendi ismiyle açılan sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamayı Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi de paylaştı.

Açıklamada şöyle dendi: “Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkûm arkadaylar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı ve Dünya Türk’lerinin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli’ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim.”

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