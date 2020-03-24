İnfaz düzenlemesi: Taslağa uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da eklendi

AKP grubunun infaz düzenlemesine ilişkin hazırladığı taslağın detayları belli oldu.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre taslakta ‘kasten adam öldürme’ ile ‘terör ve örgütlü suçlar’ hariç, cezaevinde geçirilecek süre verilen cezanın yarı oranına indirildi. Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da indirim kapsamına alındı.

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Taslaktaki maddeler şöyle:

Denetimli serbestlik süresi bir kereye özgü olmak üzere bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Düzenleme ile yaklaşık 60 bin uyuşturucu suçu hükümlüsünün de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin kişinin tahliyesi bekleniyor.

Cezaevinde kalma süreleri üçte ikiden 1/2’ye (yüzde 67’den yüzde 50’ye) düşürülüyor.

Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı ise 2/3’e düşürülüyor. Bu suçlardan hüküm giyenler cezasının yüzde 75’i yerine, yüzde 67’sini çekmeleri halinde koşullu salıverilebilecek.

Tüm hapis cezaları için bir yıllık sabit denetimli serbestlik süresinin uygulanması kuralı değişiyor. Her hükümlü en az yüzde 40 oranındaki cezasını çekmek için cezaevine girecek.

Halen bir yıl uygulanan denetimli serbestlik süresi, geçici süreyle üç yıla çıkarılıyor.

0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlar ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler yönünden denetimli serbestlik hükmü, bir kereye özgü olmak üzere dört yıl olarak uygulanacak. Bir kereye özgü olmak üzere çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdikleri bir gün, üç gün olarak kabul edilerek indirim uygulanacak.

Konutta infazın sınırı kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde altı aydan bir yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde bir yıldan iki yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde, üç yıldan dört yıla çıkarılıyor. Yeni doğum yapan üç yıl veya daha az süreli hapis cezası alan kadınlar için de evde infaz hükmü uygulanabilecek.

Yeni doğum yapan kadınların cezası altı ay yerine, bir yıl altı ay ertelenebilecek.

‘Yaralama’ suçlarının ‘canavarca his saiki’ ile işlenmesi halinde cezanın üst sınırı 13 yıl altı aydan, 18 yıla çıkarılıyor.