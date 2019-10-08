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Yaramazlara biraz batar!

İneklere klasik müzik ve Türk Sanat Müziği dinleterek süt verimini artırdı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül (57), 150 hayvanın bulunduğu çiftliğindeki ineklerden daha fazla süt alabilmek için onlara klasik müzik ve Türk Sanat Müziği dinletmeye başladı.

Fotoğraf: DHA

İneklerdeki süt veriminin yüzde 5- 6 arttığını ifade eden Akgül, ‘terapi’yi tüm üreticilere önerdi. Yerleştirdiği hoparlörle aracılığıyla her gün belirli saatlerde ineklere müzik dinleten Akgül, “İnsan psikolojisi üzerinde olumlu etkisi varsa hayvanlarda neden olmasın” diye düşündüğünü söyledi.

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Akgül şöyle devam etti: “Yemle ne kadar rasyonel uygularsa uygula, ne yem verirsen ver ama önemli olan hayvanın stresini alabilmek. Sütte gözle görünür artış oldu; yüzde 5-6. Hayvanların sorunları azaldı. Diğer süt üreticileri ve büyükbaş yetiştiricileri de denesin. Yüksek maliyetli yemleri yedirip de süt verimini artırmak için uğraşmasınlar. Sadece dinletecekleri bir klasik müzik veya Türk Sanat Müziği.”

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