İnek otlatırken EBA’dan ders takip eden Ayşenur’a, bakandan mesaj: Bizde inek vardı; kitap yoktu.. daha iyi imkan sağlamak görevimiz

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) canlı derse katılan Ayşenur Doludağ’ın fotoğrafı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Fotoğraf: DHA

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak öğrenim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Doludağ, salgın nedeniyle eğitime ara verilince ailesinin yanına döndü. Burada çiftçilik yapan ailesine yardım eden Doludağ, bir yandan da eğitimini EBA’daki canlı dersleri takip ederek sürdürüyor.

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Öğretmeni Sebahat Yıldırım, 15 Mayıs’ta, felsefe dersini cep telefonundan takip ederken inekleri otlatan öğrencisinin fotoğrafını çekti ve o kareyi Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştı.

Buna kayıtsız kalmayan Bakan Selçuk, Doludağ’ın fotoğrafıyla şu mesajı paylaştı: “Sevgili Ayşenur… ‘Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum’ demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu 🙂 Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar.”

‘Yeri, zamanı olmaz’

Paylaşım binlerce beğeni alırken, Doludağ şunları söyledi: “Daha önceden EBA TV’yi evimizden izliyordum. Ancak şu an işlerimiz yoğunlaştığı için hayvanlarımızın başında durmak zorundayım. Ben bu halimden memnunum. Bence ders çalışmanın yeri ve zamanı olmaz. Gördüğünüz gibi ben inekleri otlatırken derse katıldım. İnternetimin çektiği kadar dağda bayırda derslerimi çalışıyorum ve izliyorum. Sayın Bakanımıza benim görüntümü paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her yerden destek mesajları geliyor. Bu durumda da beni çok mutlu ediyor.”

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Doludağ, hukuk eğitimi almak istediğini de sözlerine ekledi.