İnegöl’de 20, Alaşehir’de altı köyün kardan kapanan yolu açıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesi dağ köylerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl’ün Uludağ yamacındaki 20 mahallesinde yollar ulaşıma kapandı. İlçe ile ulaşımı açmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri yoğun çalışmanın ardından kapanan yolları açtı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Alaşehir’de ekipler, kardan kapanan altı köyün yolunu açtı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Alaşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Kar nedeniyle kırsal Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerinde yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açılırken, belediye ekipleri tekrar yolların kapanmasını önlemek için bölgelerde önlemlerini sürdürüyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “İlçemizin kırsal ve yüksek yerleşim yerlerinde dün gece başlayan kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüler. An itibarıyla kapalı olan yolumuz yok, zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz bölgeden ayrılmayarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz de kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir” dedi.