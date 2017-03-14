İneğini keseceğini açıklayan meclis üyesinden Hollanda’ya çağrı: Özür dile, ineği kurtaralım

Hollanda yaşanan krize ‘tepki’ olarak çiftliğindeki Hollanda cinsi ineğini keseceğini söyleyen İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) meclisi bağımsız üyesi Hüseyin Avni Sipahi, Hollanda’ya çağrı yaptı: “Öfkeyle kalkma, özür dile, ineği kurtaralım.”

İBB Meclis Başkan Vekili AKP’li Ahmet Selamet’in yönettiği dünkü oturumda Sipahi çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden birini keseceğini söylemişti.

Bunun üzerine Selamet, “Kes hepimizi çağır o zaman. Hüseyin bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah” demişti.

Sipahi, aynı zamanda Beşiktaş belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

‘Hayat hep böyle devam etmeyecek’

Bugünkü oturumda söz alan ve ‘İneğe dokunulmaması’nı isteyen Meclis’in CHP’li üyesi Ercan Erdem, İstanbul ve Rotterdam’ın ‘kardeş şehir’ olduklarını hatırlattı.

Erdem şöyle konuştu: “2005’te bu Meclis’te iki şehir kardeş ilan edilmiş. Burada konuşuyoruz ama kimse kalkıp ‘Bu kardeş bunu bize nasıl yaptı demiyor.”

AKP grubuna dönen Erdem, “Rotterdam’ı kardeşlikten atmak gibi bir önerge getirecek misiniz” diye sordu.

AKP’li üye Faruk Aydın, “Kardeş şehir konusunda bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde gündeme getirilecektir. Aklıselim Hollanda’da galip gelir, Hollanda geri adım atar da özür dilerse normalleşme olacaktır. Hayat hep böyle devam etmeyecek” dedi.

‘Zaten binlerce hayvan kesiliyor’

İneği cuma günü keserek Meclis’te dağıtmayı planladığını söyleyen Hüseyin Avni Sipahi ise, “Ben aslında ineğin satılmasından yanaydım ama meclis başkanımız kesilmesinden bahsedince ‘Bahara doğru keselim’ dedim. Eğer Hollanda ineğini kurtarmak istiyorsa bir an önce özür dilemeli. Hollanda umarım bir an önce yanlıştan döner. İnek cuma günü kesilecektir. Benim de gönlüm kesilmesinden yana değil ama zaten binlerce hayvan kesiliyor” dedi.

Sipahi ineğinin kesilmesine tepki gösterenlere de yanıt verdi: “Vejetaryenler zaten yemiyor. O zaman bütün hayvanseverleri vejetaryenliğe davet ediyorum.”