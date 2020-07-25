İneğin midesinden 50 kilogramlık plastik çıkardılar

Etiyopya’da, bir grup veteriner bir ineğin midesinden 50 kilogram ağırlığında plastik çıkardı.

Fotoğraf: BBC

Üç saat süren ameliyatı yapan altı veterinerden biri olan Firaol Waaqoo ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirterek şunları söyledi: “İnekler otlayacakları alanlar azaldığı için plastik yutabiliyor. Tabii insanoğlunun plastik kullanımı ve duyarsızca atıp doğayı kirletmesi de bunda etken oluyor. Daha önce benzeri vakalar gördük ama bundaki plastik miktarı çok fazla.”

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İneğin Oromia bölgesinde yaşayan sahibi Areerii Carii de geçen ay başka bir hayvanının midesinden 20 kilogram plastik çıkarıldığını beliterek, “Otlama alanlarının yok olması ve çevre kirliliği her gün büyüyen bir sorun ve hayvanları tehdit ediyor” dedi.

Carii, güvendiği için geçen ayki ameliyatı yapan veterinerlere başvurduğunun altını çizdi.