İndirimli ulaşım kartı için açık öğretime akın: Sadece AÜ’de 2.2 milyon ‘pasif’ öğrenci

Öğrenci kimlik kartının getirdiği avantajlardan yararlanmak için açık öğretim fakültelerine kayıtlarda artış yaşanıyor. Sadece Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde 2.7 milyon öğrencinin 2.2 milyonu pasif durumda.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre şehir içi ulaşımda kullanılan İstanbulkart gibi uygulamaların aylık abonelik ödemelerinde öğrenci indiriminden yararlanmak için açık öğretim fakültelerine kayıt yaptıran vatandaşlar, yaklaşık olarak ulaşımda aylık 142 lira, yıllık 1715 liralık avantaj sağlıyor.

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Aylık İstanbulkart almak için 205 liralık (yılda 2 bin 460 lira) abonelik ücreti ödeniyor. Öğrenciler içinse bu rakam aylık 40 lira. (Yılda 480 lira) Açık öğretim fakültelerinde dönemlik ücretinse 265 liradan başlıyor. Ulaşım kartı almak için başvuran vatandaşlarınsa sadece ilk dönem ücretini yatırıp kendilerine gerekli olan öğrenci belgesini aldığı belirtiliyor. Böylece 12 ay İstanbulkart aboneliği için toplamda 2 bin 460 lira yerine 745 lira ödenmiş oluyor.

Öğrenci kimliği sinema, müze ve bazı tesislerde de indirim sağlıyor.

2018-2019 öğretim yılı verilerine göre Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde 542 bini aktif olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin 156 öğrencinin kaydı bulunuyor. Buna göre, 2.2 milyon öğrenci kayıt yaptırıp daha sonra aktif eğitime devam etmemiş.