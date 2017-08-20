İndirim yok, üst sınırdan: İstismar şüphelisine şikayetler çekilse de ceza yağdı

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Diyarbakır’da bir istismar şüphelisine, şikayetler geri çekilse de altı çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle 62 yıl hapis cezası verildi.

Sur ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki nakliyat firması işçisi Sabahattin Ataş’ın 5-14 yaşlarındaki ikisi erkek beşi kız yedi çocuğu istismar ettiği iddiasıyla 11 Mayıs 2016’da polise ihbar yapıldı.

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Polis, Ataş’ın iki yeğeninin de bulunduğu çocukların ifadelerini aldı. Altı çocuk istismarı anlatırken, 14 yaşındaki çocuğun sorulara cevap veremediği öğrenildi.

Çocuklardan bazıları, birden fazla kez istismara uğradıklarını anlattı. Gözaltına alınıp hakimliğe çıkarılan Ataş, suçlamaları kabul ederek çocuklara 13 defa ‘cinsel amaçlı’ dokunduğunu söyledi. Şüpheli tutuklandı.

‘Çocuğun hayal dünyası geniş’

Ataş hakkında daha sonra yedi çocuk için ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 71 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, bazı çocuklara 50 kuruş ve 1 lira verdiği belirtilen Ataş’ın, istismar sırasında canı yanan bir çocuğu bisküvi vererek sakinleştirdiği anlatıldı.

İddianamede, çocukların istismar olayını birbirlerine anlattıp şahit oldukları ifade edilerek, üç çocuğun anne ve babasının şüphelinin anlatılanları yaptığına ihtimal vermediklerini söyleyip, şikayetçi olmadıkları kaydedildi.

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada bazı aileler, çocuklarının hayal dünyasının geniş olduğunu, etki altında kalarak ifade verdiklerini söyleyip şikayetlerinden vazgeçti.

‘Komplo kurdular’

Ataş da ifadesini değiştirerek kendisine ‘komplo kurulduğunu’ öne sürdü: “İhbarda bulunan kadın bana evlilik teklif etti, kabul etmedim. Beni baskı altına almak için çocukları kullanarak, hakkımda komplo yapmış. Çocuklar bu şahıs tarafından yönlendirilmiş.”

Çocuk anlattı

Çocuklardan altısı ise dava sırasında önceki ifadelerinin aksine istismara uğramadıklarını söyledi. Çocuklardan H.C. şunları anlattı: “Emniyette söylediklerim doğrudur. Bu olaydan sonra onların camını kırdık. Sonra gidip olanları anlattık. Dört kişiye de bana yaptıklarını yaptı. Kendi ailesinden üç kişiye yaptığını da gördüm.”

‘Ben kiralık katilim’

Çocuklardan üçünün annesi şikayetçi olurken, babaları şikayetçi olmadı.

Baba S.C., ifadesinde şunları kaydetti: “Ben kiralık katilim. Çocuğumu savunmazsam, kimi savunacağım? Sanığın suçsuz olduğunu tespit ettim. Akli dengesi yerinde değil. Sanık 13 yıllık kapı komşum. Ailesi mağdurdur, şikayetçi değilim.”

‘Olay kapansın diye şikayetten vazgeçtim’

Yine çocuklardan ikisinin babası, ikisinin de ailesi şikayetçi olmadı.

Ataş’ı ihbar eden K.C. isimli kadın da şu ifadeyi verdi: “12 yaşındaki mağdur, benim kardeşimdir. Bana olayı anlatınca, anneme söyledim. Kız kardeşim diğer kardeşlerime de aynı şeyin yapıldığını söyledi. Ablası olarak üzerime düşeni yaptım. Babam çok sinirli biridir. Olayın kapanması için şikayetten vazgeçtim. Kız çocukları için ileride sorun olacağını düşündüğümden kapanmasını istediğim için şikayetten vazgeçtim.”

İndirim yok, ceza yağdı

Mahkeme, Ataş’a altı çocuk için ‘cinsel istismar’ suçundan, üst sınırdan beş kez artırım yaparak 62 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, herhangin bir indirim uygulamazken, bir çocuk için kesin ve inandırıcı kanıt olmadığı gerekçesiyle beraat verdi.

‘Çocuklara baskı olabilir’

Mahkeme, gerekçeli kararında dosyadaki çocuklardan sadece birisinin şikayetçi olduğunu, diğer çocukların şikayetten vazgeçtiğini, ‘nitelikli cinsel istismar’ın oluşabilmesi için eylemin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasının şart olmadığını vurguladı.

Kararda şöyle dendi: “Çocuklar her ne kadar önceki beyanlarından dönmüş olsalar da kapalı toplum yapısı ve akrabalık durumları baz alındığında, mağdur çocukların baskı altında olabileceği ve sanığa iftira atmaları için bir sebep olmadığı anlaşılmıştır. Çocukların yaşları göz önünde alındığında cinsel davranışlardan, terimlerden bu şekilde haberdar olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir.”