İndirim yok, ceza artırımı var: 15 öğrenciyi istismar eden sınıf öğretmenine 192 yıl hapis

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Manisa’da 15 öğrenciye ‘cinsel istismar’dan suçlu bulunan öğretmene 192 yıl hapis cezası verildi.

Saruhanlı ilçesindeki okulda ilkokul sınıf öğretmenliği yapan Yakup K., yaşları yedi ila sekiz arasındaki 28 kız ve erkek öğrenciye derste cinsel istismarda bulunmakla suçlanmıştı.

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Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ocak 2016’dan beri tutuklu yargılanan öğretmen, 4 Mart’taki duruşmada 16 öğrenciye karşı işlediği öen sürülen suçtan beraat etmişti.

Öğretmene geri kalan 12 öğrencinin her biri için ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan’ toplam 87 yıl hapis cezası verilmiş, cezayı az bulan öğrencilerin aileleri kararı temyiz etmişti.

İndirim yok

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bazı mağdur avukatları kararla ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15’inci Ceza Dairesine başvurdu. Mahkeme, 7 Temmuz’da dava dosyasını karara bağladı.

Yerel mahkemenin kararını kaldıran yüksek mahkeme, 16 öğrenciden üçü için verilen beraat kararını da bozdu.

Öğretmene verilen 87 yıl ceza yeniden değerlendirildi. Sanığa indirim yapmayan yüksek mahkeme, öğretmene Yargıtay süreci açık olmak üzere, 15 öğrenciye ‘cinsel istismar’ suçundan toplam 192 yıl hapis cezası verdi.