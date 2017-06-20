İndirim yok: Bir kadına tecavüz edip öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet

Antalya’da bir kadına tecavüz edip öldüren erkeğe indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası verildi.

Olay, Kepez ilçesindeki Varsak mevkiinde ormanlık alanda 14 Ağustos 2016’da meydana gelmişti.

22 yaşındaki Gülizar Turan, boğazı kesilmiş ve yarı çıplak halde bulunmuştu. Cenaze üzerinde yapılan incelemede tecavüz bulgusuna rastlanmıştı.

Kayıp başvurusu yapılmış, kentteki toptancı halinde hamal olarak çalışan 44 yaşındaki Cengiz Dok tutuklanmıştı.

Cezada indirim yok

Davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Dok, “Kendisine 40 lira verdim. Para karşılığında ilişkiye girdik” iddiasında bulundu.

Mahkeme, savcının da talebi üzerine Dok’u ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı.

Ayrıca sanığa ‘nitelikli cinsel saldırı suçu’ndan da 18 yıl ceza verdi. Cezada indirim yapılmadı.

Sanığın yalanı

Duruşma sonrası açıklama yapan Gülizar Turan’ın annesi Menekşe Kocabaş, kararı sevinçle karşıladı: “Melek yüzlü kızıma müjdeyi vermeye gidiyorum. Allah mahkemeden razı olsun. Sanığa verilen cezada hiçbir indirim yapmadı. Sanık karar duruşmasında utanmadan bir de kızıma iftira atıyor. Kızıma para verip ilişkiye girdiğini söylüyor. Öyle bir şey olsaydı, kızımın üzerinden para çıkardı. Bırakın para çıkmasını kızımın üzerinden kimliği bile çıkmadı. Gülizar’ın üzerinde ne kimliği, ne cüzdanı, ne telefonu bulundu. Cesedi bulunduğunda üzerinden hiçbir şey çıkmayınca kimliği belirsiz bir ceset olarak adli tıp morguna kaldırılmış.”

Kocabaş, sanığın kızının cüzdanı ve kimliğini de almış olma ihtimaline karşı ‘yağma’dan da dava açılması gerektiğini, ancak buna iddianamede yer verilmediğini söyledi.