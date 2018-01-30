İndirim yapıldı: Hizbullah hükümlüsü taciz sanığı öğretmene dört yıl sekiz ay

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmene dört yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Kız öğrenciyi taciz edip evlenmek isteyen, evli ve üç çocuk babası öğretmen 34 yaşındaki A.B.’nin görevden alınmaması ve tutuksuz yargılanması tartışma konusu olmuştu.

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A.B.’nin Hizbullah üyeliğinden hüküm giyip dört yıl hapiste kalmasına rağmen öğretmen yapılması da tepki çekmişti. Konunun gündem olmasının ardından öğretmen açığa alınmıştı.

Öğretmen hakkında son duruşmada savcı 12 yıl hapis cezası istemişti.

Savcı görüşünü tekrarladı

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Sanık öğretmen duruşmaya katılmadı.

Önceki duruşmadaki görüşünü tekrarlayan savcı öğretmenin ‘cinsel istismar’ suçundan dört buçuk yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İndirim yaptılar

Mahkeme, öğretmeni ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan alt sınırdan üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın çocuğun öğretmeni olması ve suçu birden çok kez işlemesi nedeniyle iki kez ceza artırımı yapan mahkeme heyeti A.B.’ye beş yıl yedi ay 15 gün ceza verdi.

Öğretmenin cezası, ‘yargılama sürecinde gösterdiği davranışlar ve cezanın geleceği üzerindeki etkisi’ dikkate alınarak dört yıl sekiz ay 15 gün hapse çevrildi.