Önce indirim, sonra tahliye: Metrobüste tacizle suçlanan adama iki yıl hapis

Metrobüste bir kadını taciz etmekten suçlu bulunan erkek güvenlik görevlisi, iki yıl bir ay hapis cezası verilip tahliye edildi.

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre özel güvenlik Hayati Balaman, 23 Mayıs’ta avukat T.Y.’yi Zincirlikuyu durağında taciz ettiği iddiasıyla yedi yıl hapis talebiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

‘Hatırlamıyorum’

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Balaman, saat 09.30 sıralarında gece vardiyasından döndüğünü söyledi: “Kalabalıkta bayan önümde yürüyordu. Bir anda nasıl olduğunu anlamadım çarpma şeklinde bayana temas ettim. Elimle temas edip etmediğimi tam olarak bilemiyorum. O anda nasıl öyle bir şey yaptığımı da anlayamıyorum, pişmanım özür dilerim.”

‘Bilinçli yapması mümkün değil’

Adamın avukatı Metin Adıgüzel de şunları kaydetti: “Müvekkilim gece çalışmasının vermiş olduğu yorgunlukla yapmış olduğu istem dışı bir harekettir. Taciz kastıyla hareket etmiş olsaydı imkanı varken kaçardı. Güvenlik kayıtlarından da bir tespit yapılamamıştır. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan sanığın bunu bilinçli olarak yapması da söz konusu değildir.”

Olayı anlattı

Davayı açan T.Y. de olayı anlattı: “Sanık ilk önce karşımdan geldi, sonrasında sol eliyle kalçamı avuçladı. ‘Ne yapıyorsun’ dediğimde bana gülerek, ‘Şahidin mi var, ne yapabileceksin?’ gibi sözler söyledi. Cezalandırılmasını istiyorum. Ayrıca kamera görüntüleri vardır. Tespit edilmesini talep ediyorum.”

Tahliye çıktı

Mahkeme, sanık Balaman’a ‘sarkıntılık’tan iki yıl altı ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın sabıkası olmaması nedeniyle iki yıl bir aya indirildi. Balaman tahliye edildi.

T.Y. ise duruşma çıkışında kararı “İşte böyle tahliye edilip dışarıda başkalarını taciz etmeye devam etsinler. Beklemediğim bir karardı. Temyize gideceğim” sözleriyle değerlendirdi.