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İndirim marketi A101 dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi oldu

İndirim marketi A101, dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi oldu.

Fotoğraf: Arşiv

Denetim şirketi Deloitte’un ‘Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre, 9 bin şubesi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101 marketleri, dünyada en hızlı büyüyen ilk 50 perakende şirketi arasında beşinci sırada yer aldı.

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Rapora göre, 2018 yılında 4.1 milyar dolar (güncel kurla 25 milyar lira) gelir elde eden şirket, en hızlı büyüyen perakendeciler arasında geçen yılki konumunu korudu.

En hızlı büyüyen perakendeciler listesinde ilk sırasında Hintli Relliance Retail yer alırken, onu ABD’li Wayfair izledi. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise Çinli Vipshop Holdings ile JDcom yer aldı.

A101, Türkiye’nin 81 ilinde 9 bin mağazasıyla faaliyet gösterirken, yaklaşık 54 bin çalışanı bulunuyor.

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