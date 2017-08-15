‘İndirim’ istendi: Oyuncu Yöntem’in Bambi’den kazandığı tazminat Yargıtay’a takıldı

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Oyuncu Selçuk Yöntem’in İstanbul’un meşhur büfelerinden Bambi’den tost yerken çekilmiş fotoğrafını izinsiz olarak kullamasına karşılık kazandığı 423 bin lira tazminat Yargıtay’a takıldı.

Bambi’yle Selçuk Yöntem’in davalık olmasının ardından fotoğraf menüden çıkarılmış, ancak İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bularak Bambi’nin dosya masrafı ve faiziyle 423 bin lira ödemesine hükmetmişti.

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Yöntem, Yargıtay aşamasındaki davadan alacağı tazminatı eğitim kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin belirlediği maddi tazminat tutarında ‘makul bir indirim’ yapılması gerektiğini vurguladı. Bozma kararı sonrası, dava yeniden yerel mahkemeye döndü.