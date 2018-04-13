İndirim de istedi: Tecavüze direnen kadını öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir’de tecavüz etmeye çalıştığı 17 yaşındaki Kader Kaya’yı boğarak öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl altı ay hapis cezası verildi.

Evli ve iki çocuk babası 31 yaşındaki Metin Yılmaz, 28 Temmuz 2016’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir giyim fabrikasına iş görüşmesine giden fotomodel 17 yaşındaki Kader Kaya’ya ormanlık alanda tecavüz etmeye çalışmıştı.

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Kaya’nın direnmesi sonrası Yılmaz kadını iç çamaşırını ağzına sokarak boğarak öldürmüş, ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Kaya, para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştıklarını öne sürmüştü.

İndirim istedi

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın bugün görülen 13’üncü duruşmasında karar çıktı.

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Tutuklu sanık Yılmaz, pişman olduğunu iddia ederek “Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Olay sırasında benim yanımda kimse yoktu. Yalnızdım” dedi.

Öldürülen Kader Kaya’nın babası Mehmet Kaya, mahkeme heyetinden sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi. Anne Selver Kaya da “Ben çok acı çekiyorum. Adalete güveniyorum” diye konuştu.

Müebbet ve hapis

Mahkeme heyeti, sanık Metin Yılmaz’ı ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 13 yıl altı ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da dokuz yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrasında Kader Kaya’nın annesi Selver Kaya baygınlık geçirdi. Anne Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.