İndirilen sadece kadınların pankartı değil, ‘yetkililerin yüzündeki iki yüzlü maske’

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etmek amacıyla İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir binaya asılan dev dilekçe kaldırıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dilekçenin kaldırılmasını protesto etti.

Fotoğraflar: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

19 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

Reklam

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise bu karara karşı durmak ve farkındalık yaratmak için son olarak Zincirlikuyu’daki işlek bir caddeye ‘#ÖLMEKİSTEMİYORUM’ başlıklı dev bir dilekçe asmıştı.

Dilekçenin dün akşam saatlerinde indirildiğini duyuran platform, binanın önünde eylem yaptı.

Platform Twitter’da şu mesajları paylaştı: “Burada inen sadece pankartımız değil, İnsan Hakları Eylem Planı diyen yetkililerin yüzündeki iki yüzlü maskedir! İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenlere, bir kadının şikayet dilekçesini görmeye bile tahammül edemeyenlere karşı mücadelemiz hiç durmayacak.”

Reklam

"Burada inen sadece pankartımız değil; İnsan Hakları Eylem Planı diyen yetkililerin yüzündeki iki yüzlü maskedir!"



İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenlere, bir kadının şikayet dilekçesini görmeye bile tahammül edemeyenlere karşı mücadelemiz hiç durmayacak.✊ pic.twitter.com/eZjyAFuX2r — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) April 2, 2021

Platformun sözcüsü Gülsüm Kav da “#Ölmekİstemiyorum diyen kadınların, şiddetten korunmak için verdiği dilekçeler sahipsiz değil, milyonlarca kadınız, o dilekçeleri her yere asacağız. Ve tüm belediyeleri, kurum ve kuruluşları, tüm yurttaşları göreve çağırıyoruz” diyerek Twitter’da şu videoyu paylaştı: