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Indiewire seçti: ‘Kedi,’ 2017’nin en iyi bağımsız filmlerinden

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Önde gelen bağımsız sinema sitelerinden Indiewire, Ceyda Torun’un ‘Kedi’ isimli belgeselini 2017’nin en iyi bağımsız filmleri arasında gösterdi.

Indiwire ‘Kedi’ye 5’inci sırada yer verirken, övgüyle söz edilen belgesel hakkında şu ifadelere yer verildi: “Kedilerle onları mutlu etmeyi iş edinen insanlar arasındaki benzersiz bağı perdeye taşıyan ‘Kedi’, sadece kedi meraklıları için değil tüm hayvanseverler için güzel bir film izleme deneyimi vaat ediyor.”

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Listenin üst sıralarında ‘Raw,’ ‘The Big Sick,’ ‘Get Out’ ve ‘A Ghost Story’ yer alıyor.

‘Kedi,’ İstanbul’da yaşayan sokak kedilerini konu ediyor.


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