Indie rock ve dream pop rüzgarı: The Away Days’ten yeni albüm

Türkiye’de indie rock ve dream pop müziğin önde gelen alternatif grubu The Away Days’in yeni albümü ‘Dreamed at Dawn’ yayınlandı.

Belle & Sebastian, Massive Attack ve Portishead gibi grupların konserlerinde ön grup olarak yer alan ve Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Independent’ın ‘2017’de mutlaka dinlemeniz gereken genç gruplar’ listesine koyduğu The Away Days’in yeni albümünde 12 şarkı bulunuyor.

Çalışmalarıyla yurt dışında ses getiren The Away Days’in yeni albümü ‘Dreamed at Dawn’da yer alan şarkılar şöyle: ‘Downtown,’ ‘Places to Go, ‘White Whale,’ ‘Making Ends Meet,’ ‘World Horizon,’ ‘Time Warps in Istanbul,’ ‘Dream of How, ‘Less is More,’ ‘Now You Don’t Know,’ ‘Monks,’ ‘Strip To’ ve ‘Layers.’

‘Dreamed at Dawn,’ iTunes ve Spotify üzerinden dinlenebilir.