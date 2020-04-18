Indianapolis’teki basketbol maçında virüs kapan beş kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Indianapolis kentinde, basketbol maçında corona virüsünü kapan beş kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: mobilapkworld.com

Paul Loggan (57) Roscoe Taylor (43), Charles Johnson (78), Larry Rush (67) ve Jim DeSalle (70,), 6 Mart’ta liselerarası turnuvanın yarı final maçına gitti.

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Lawrence Central Lisesi’nin, 2 bin 800 kişilik salonunda, bu takımla Lawrence North Lisesi’nin maç izleyen en az 12 kişi günler sonra virüsü kaptığını öğrendi. Yukarıda adları geçen beş isim birkaç hafta sonra Covid-19’a yenik düşerken diğerleri iyileşti.

Charles Johnson’un onunla birlikte tribünde maçı izleyen eşi Kay Johnson, “O gün çok eğlendik. Virüs bulabileceğini nereden bilebilirdik. Keşke daha önce önlem alınmış ve maç iptal edilmiş olsaydı” ifadelerini kullandı.