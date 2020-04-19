Independent Türkçe’ye erişim engeli

Independent Türkçe’nin genel yayın yönetmeni Nevzat Çiçek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) idari kararıyla sitelerinin engellendiğini bildirdi.

Çiçek’in Twitter’dan paylaştığı ekran görüntüsünde, BTK’nın 19 Nisan tarihli kararıyla ‘www.independentturkish.com’ hakkında idari tedbir uyguladığı görülüyor. Kararın ardından site adresine ulaşım sağlanamadı.

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Çiçek, paylaşımlarında, BTK’nın 19 Nisan’da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bazı sitelerine erişim engeli getirdiğini aktardı.

Çiçek, “Bu kararın, Suudi Arabistan’ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak üzere erişimi engelleme kararına karşı yapıldığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Genel yayın yönetmeni şunları kaydetti: “İngiltere merkezli Independent’ın Türkiye uzantısı olan Türkçe de ortaklıktan kaynaklı olarak böyle bir kararın merkezinde yer aldı… Bizim yayın çizgimizden kaynaklı hiçbir sorun olmadığı gibi yayınlarımız oldukça objektif bulunuyor…

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Independent’ın ana gövdesinin yüzde 70’i Rus işadamında, yüzde 30’u Suudlu işadamında ama editoryal bağımsızlık tamamen kuruluş ilkelerinde… Bize resmi olarak herhangi bir tebligat ya da mahkeme kararı gelmiş değil. Devletler arası bir mesele bizimle ilgili değil. Sonuçta, bizim editoryal bağımsızlığımızın ihlali ya da objektif haber ilkelerinin ihlaliyle ilgili herhangi bir karar yok… Herhangi bir kapatma yok, ortada idari bir BTK kararı var… Siteye bazı yerlerde erişim sağlanıyor bazı yerlerde sağlanmıyor Durum şimdilik budur.”

Suudi Arabistan sitelerine engel

BTK, 19 Nisan tarihli kararıyla Suudi Arabistan yönetimine ait bazı haber sitelerini engelledi. Bunların arasında, devletin resmi haber ajansı SPA, Al Riyadh ve Al Hayat gazeteleri de bulunuyor.

Suudi Arabistan, geçen hafta Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça’nın internet sitelerine erişime engel getirmişti.