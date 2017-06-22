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Independent: IŞİD ‘sızmayı önlemek’ için militanlarına sosyal medyayı yasakladı


Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Independent, IŞİD’in militanlarına sosyal medyayı yasakladığını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, yasağın sebebi yabancı istihbarat servislerinin örgüte sızması.

Örgütten yapılan açıklamada, “Online platformlardaki dikkatsiz davranışları yüzünden hayatını kaybeden çok sayıda örgüt üyesi var” denildi.

Açıklamada ayrıca bu sitelerin ‘Allah’ın düşmanları tarafından icat edildiği’ ve 24 saat takip edildiği belirtildi.

Sosyal medya yüzünden çok sayıda merkezin yok edildiğini belirten örgüt, sosyal medya platformlarının tamamen yasak olduğunu açıkladı.

14 Mayıs’ta İngilizce ve Arapça yayınlanan uyarı, örgütün gizli haberleşme kanalları üzerinden dağıtıldı.

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