Independent: Aşırı işlenmiş gıdalar daha çok yemenize ve kilo almanıza yol açıyor

Bu alanda ilk kez yapılan bir araştırmaya göre, hazır yemek, pizza ve şekerli tahıllar gibi aşırı-işlenmiş gıdaların, insanları daha hızlı ve daha fazla yemeye teşvik ederek daha fazla kilo almalarına yol açıyor.

Fotoğraflar: Reuters

Independent’ın haberine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden araştırmacıların bulguları, aşırı işlenmiş gıda tüketenlerin günde ortalama 500 kalori daha fazla alarak iki haftalık bir sürede 1 kilo aldığını ortaya çıkardı.

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Tavuk göğüslü ıspanak salatası, elma dilimi, bulgur gibi işlenmemiş yiyecekleri tüketenlerin dahil olduğu grup ise kilo verdi.

Katılımcıların aldığı gıdalar ve sağlık durumları, her grubun günde üç öğün besleneceği şekilde ayarlanıp gözlemlendi.

Katılımcıların yarısı ‘aşırı-işlenmiş yiyecekler’, diğer yarısı da ‘işlenmemiş’ meyve, sebze ve tahıllarla beslendi. Bu esnada mümkün mertebe aldıkları her kalori de not edildi.

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Başyazar Kevin Hall araştırma sonucuyla ilgili şunları söyledi: “Bu araştırmadan çıkan bulgulara şaşırdım çünkü bu iki diyeti şeker, yağ, karbonhidrat, protein ve sodyum içerikleri karşılaştırdığımızda, aşırı-işlenmiş gıdaların insanların daha fazla yemesine yol açacağı gibi sihirli bir sonuç beklemiyordum.”

“Ama aslında, insanların aşırı işlenmiş diyette daha fazla kalori aldıklarını gördük ve bu da kilo almalarına ve yağlanmalarına neden oldu.”

Geçmişte yapılan araştırmalar da obeziteyle işlenmiş gıda arasında bir bağlantı olduğunu göstermişti.

Ancak araştırmacılar, bunun doğrudan yiyecekle mi yoksa onu yiyen insanın alışkanlıklarıyla mı ilgili olduğundan emin değildi. Mesela, zamanı ve parası olan insanların düzenli egzersiz yapıp daha sağlıklı beslenmesi gibi.

Her iki diyet de aynı miktarda kalori, şeker, lif, yağ ve karbonhidrat içeriyordu ve katılımcılar istedikleri kadar yiyebiliyorlardı. Gruplar iki hafta sonra diyetlerini değiştirdiler ve aynı aşırı yeme ve kilo alma düzenleri görüldü.

Çalışmada yer almayan Reading Üniversitesi’nden Gunter Kuhnle “Katılımcıların aşırı işlenmiş gıdaları daha lezzetli bulduğu, daha hızlı ve sonuçta daha fazla yediği anlaşılıyor – muhtemelen doyma hissi de daha geç geldi” dedi.

Bu, midenin dolduğunu beyne söyleyen açlık hormonlarının salınmasına engel olan bazı katkı maddelerinin bir sonucu olabilir.





