Independent: Suriyeli Kürtlerin elindeki 800 IŞİD’li eşi ve çocuğu aşağılanıyor, dövülüyor

Suriyeli Kürtlerin elinde IŞİD militanlarının yabancı eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin bulunduğu ve dövülüp, aşağılandığı iddia edildi.

BBC Türkçe’nin Independent’tan Shebab Khan’ın haberinden aktardığına göre, kadın çocuklardan oluşan 800 kişi kamplarda tutuluyor.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne (HRW) göre de dövülüyor, aşağılanıyor ve hijyenik olmayan mekanlarda barındırılıyor.

Khan’ın alıntıladığı HRW Terörizm ve Terörizmle Mücadele Programı Yöneticisi Nadim Houry, bu kadın ve çocukların 40’tan fazla ülkeden Suriye’ye gelen insanlar olduğunu belirtti. Houry ayrıca, bu kişilerin arasında Türkiye, Kanada, Fransa, İngiltere Tunus, Yemen ve Avustralya vatandaşları bulunduğunu da söyledi.

Haberde, Kürt yetkililerin kadın ve çocukları yargılamak istemediği ve onları vatandaşları olan ülkelere göndermeyi tercih ettiği aktarılırken bazı ülkelerin orada bulunan vatandaşlarını ülkelerine geri almak istemediği, bu yüzden bu insanların ortada kaldığı aktarıldı.

Independent, ülkelerin bu kişileri istememesinin nedenlerinin başında, halihazırda Irak ve Suriye’den dönen binlerce cihatçı vatandaşlarıyla uğraşmak zorunda kalmalarını gösterdi.

Fransa hükümeti daha önce ‘adil yargılama koşullarının sağlanması durumunda’ Fransız cihatçıların Suriye ve Irak’ta yargılanmasını istediğini açıklamıştı.