Independent: 15 Temmuz’dan bir yıl sonra Türkiye’de demokrasi hala tehlikede

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Independent, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye’de demokrasinin hala tehlikede olduğunu yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde darbe girişiminin ardından onbinlerce kişinin tutuklandığı ve gözaltına alındığı hatırlatılırken, “Başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra, demokrasi tehlikede olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Muhalefetin susturulduğuna dikkat çekilen haberde Adalet Yürüyüşü’ne de yer verilirken, “Hem içeride, hem dışarıda, düşmanlara ve düşman olarak algılananlara yöneltilmiş öfke var” dendi.

‘OHAL’in kalkacak gibi görünmediği’ tespitine yer verilen haberde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Masum olan hiç kimse cezaevine gönderilmedi” ifadeleri de bulunuyor.