İncirlik’te 439 işçinin işten çıkarılmasına karşı eylem

İncirlik Hava Üssü’nde Vectrus şirketi bünyesinde çalışan toplam 439 işçinin işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine Türk Harb-İş Sendikası üyeleri ve işçiler eylem yaptı.

Fotoğraf: DHA

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 424 ve Ankara’da çalışan 15 işçinin çıkış işlemlerinin başlatılmasına tepki göstererek, “Hizmet eden insanları mağdur etmenize boyun eğmeyeceğiz” dedi.

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Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü nizamiyesinden yürümeye başlayan grup, 250 metre sonra mahalle girişinde basın açıklaması yaptı. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Soydan, açıklama sırasında karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Soydan, şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği haklar neyse onları sonuna kadar tamamen kullanacağız. Toplamda 25 bin Türk Harb-İş Sendikası üyesinin gözü, kalbi, kulağı bugün Adana’dadır.”

Soydan, şöyle devam etti: “Askerin bölgeden çekildiği falan yok. Yeni toplu sözleşme süreci başlayacakken yapılan bu açıklamanın zamanlamasını tesadüf mü kabul edelim? Her toplu sözleşmeden önce sahneye koyduğunuz bu tiyatroyu görmezden mi gelelim? 439 işçiyi işten çıkartacaksınız, her iki işçiden biri ekmeğinden olacak.”

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın ise işten çıkartmalara karşı sonuna kadar direneceklerini kaydetti.