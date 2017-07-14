İncirlik’in ardından Konya: Türkiye, Alman vekillerin ziyaret iznini iptal etti 

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Türkiye, Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini iptal etti.

Deutsche Welle Türkçe’nin Der Spiegel dergisine dayandırdığı haberine göre Alman dışişleri bakanlığı, üsteki Alman askerlerini 17 Temmuz’da ziyaret etmesi beklenen vekilleri iznin iptal edildiği konusunda bilgilendirdi.

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Almanya iptal nedeniyle NATO nezdinde şikâyette bulundu.

dpa’ya konuşan Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Türkiye’nin iptale gerekçe olarak ‘ikili ilişkilerin şu anki durumunu’ gösterdiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” demişti.