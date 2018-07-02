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İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı: S-400 alımının sonuçları Türkiye’ye iletildi

 

Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı Albay David S. Eaglin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili olarak, “ABD ve NATO’yla savunma ilişkisine olası sonuçları Türkiye’ye iletildi” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Habertürk’ten Nalan Koçak’a konuşan Eaglin, S-400 sistemini Rusya’dan almanın Türkiye’nin kararı olduğunu belirterek “Kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakan Amerikan Savunma Bakanlığı S-400’lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400’lerin alınmasının Türkiye’nin, ABD ve NATO’yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da iletildi” dedi.

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ABD’nin İncirlik’ten ayrılacağına dair söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Eaglin, sözlerine şöyle devam etti: “ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız, Türk hükümetinin de izniyle müttefikimiz ve stratejik partnerimiz Türkiye’yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.”

Amerikalı albay, İncirlik Üssü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin merkezi olarak görüldüğü yönündeki fikrinin sorulması üzerineyse “Bu konuda yorum yapmayacağım” demekle yetindi.

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